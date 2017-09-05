17-летний игрок NRG будет получать 150 тысяч долларов в год

Киберспортивная организация NRG сообщила о подписании игрока по дисциплине Overwatch. Новым членом коллектива станет 17-летний Джей "sinatraa" Вон. Его зарплата составит 150 тысяч долларов в год, сообщает ESPN. Эта сумма на 100 тысяч долларов больше, чем минимальная зарплата игроков в Overwatch League. За киберспортсмена, который считается одним из лучших на своей позиции, боролись несколько организаций, в том числе и американская Cloud9. Последняя предлагала 50 тысяч долларов в год.

Вон и остальные члены NRG будут получать половину от призовых. Примечательно, что контракт "sinatraa" будут подписывать его родители, так как он не достиг совершеннолетия.

Overwatch League стартует в конце текущего года. В лиге примут участие команды, представляющие крупнейшие города мира.