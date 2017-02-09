10 разных городов примут 11 турниров от DreamHack в текущем году

Шведская киберспортивная организация DreamHack опубликовала подробности проведения турниров в текущем году. Всего в расписании DH запланировано 11 чемпионатов, которые пройдут в 10 разных городах мира. Шведский Иенчепинг примет фестивали компьютерных игр DreamHack Summer с 17 по 20 июня и DreamHack Winter с 30 ноября по 3 декабря.

Также соревнования пройдут в четырех американских городах, среди которых Дэнвер, Атланта, Остин и Лас-Вегас. В последнем на следующей неделе стартует чемпионат из серии Masters по Counter-Strike с призовым фондом 450 тысяч долларов. Второй турнир категории Masters состоится в шведском Мальме. Среди мест проведения мероприятий DreamHack также канадский Монреаль, французский Тур и испанская Валенсия. В немецком Лейпциге уже прошел первый чемпионат в году, триумфатором которого стала украинская FlipSid3.