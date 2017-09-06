Зарплата игроков европейской H2K составляет от 100 до 180 тысяч евро

Член совета директоров европейской организации H2K Gaming Ричард Липпе рассказал о расходах на содержание команды в высшем дивизионе League of Legends, а также назвал зарплаты игроков. По словам Липпе, зарплата киберспортсменов в H2K составляет от 100 до 180 тысяч евро в год. Операционные расходы на содержание команды и персонала – 350 тысяч евро. Также организация арендует тренировочную базу за 60 тысяч евро в год, сообщает esportsobserver.com.

Напомним, в начале месяца руководители H2K пригрозили покинуть высший дивизион Европы – EU LCS – если разработчик игры не увеличит субсидии командам. По подсчетам Липпе, Riot Games зарабатывает на LoL около двух миллиардов долларов в год.