14:16 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Wraith продлил контракт с Samsung Galaxy

0
0
0

Квон "Wraith" Жи Мин подписал новый контракт с командой Samsung Galaxy, сообщает пресс-служба организации. Соглашение рассчитано на один сезон. Таким образом, коллектив сохранил семь из восьми игроков, выступавших в составе команды в прошлом сезоне. Покинул организацию только Квон "Helper" Енг Джей. Напомним, что в прошлом сезоне Samsung Galaxy заняла второе место на чемпионате мира.

Действующий состав Samsung Galaxy: Ли "CuVee" Се Джин, Канг "Ambition" Чан Йонг, Квон "Wraith" Жи Мин, Жо "CoreJJ" Йонг Си, Ли "Crown" Мин Хо, Ли "Stitch" Сенг Жу, Парк "Ruler" Джа Хюк,

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ