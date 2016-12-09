Wraith продлил контракт с Samsung Galaxy

Квон "Wraith" Жи Мин подписал новый контракт с командой Samsung Galaxy, сообщает пресс-служба организации. Соглашение рассчитано на один сезон. Таким образом, коллектив сохранил семь из восьми игроков, выступавших в составе команды в прошлом сезоне. Покинул организацию только Квон "Helper" Енг Джей. Напомним, что в прошлом сезоне Samsung Galaxy заняла второе место на чемпионате мира.



Действующий состав Samsung Galaxy: Ли "CuVee" Се Джин, Канг "Ambition" Чан Йонг, Квон "Wraith" Жи Мин, Жо "CoreJJ" Йонг Си, Ли "Crown" Мин Хо, Ли "Stitch" Сенг Жу, Парк "Ruler" Джа Хюк,