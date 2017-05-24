Восемь сильнейших команд России и Турции встретятся в рамках Rift Rivals. КИБЕРСПОРТ - League of Legends. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
00:11 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Восемь сильнейших команд России и Турции встретятся в рамках Rift Rivals

Состав Virtus.pro по LoL. Фото zobra.info
Состав Virtus.pro по LoL. Фото zobra.info
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Разработчик игры League of Legends - компания Riot Games - анонсировала новый турнир Rift Rivals. В рамках чемпионата встретятся сильнейшие команды соседних регионов. Так четыре коллектива из СНГ поборются с четырьмя командами из Турции. Участники были отобраны исходя из последних результатов региональных чемпионатов.

Континентальную лигу в СНГ представят Virtus.pro, Vaevictis Esports, M19 и Vega Squadron. Цвета Турции будут защищать SuperMassive eSports, Oyunfor.CREW, Team AURORA и 1907 Fenerbahçe Espor, представляющая футбольный клуб "Фенербахче". Все встречи пройдут в московской студии Riot Games с 6 по 9 июля.

 

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