Восемь сильнейших команд России и Турции встретятся в рамках Rift Rivals

Разработчик игры League of Legends - компания Riot Games - анонсировала новый турнир Rift Rivals. В рамках чемпионата встретятся сильнейшие команды соседних регионов. Так четыре коллектива из СНГ поборются с четырьмя командами из Турции. Участники были отобраны исходя из последних результатов региональных чемпионатов.

Континентальную лигу в СНГ представят Virtus.pro, Vaevictis Esports, M19 и Vega Squadron. Цвета Турции будут защищать SuperMassive eSports, Oyunfor.CREW, Team AURORA и 1907 Fenerbahçe Espor, представляющая футбольный клуб "Фенербахче". Все встречи пройдут в московской студии Riot Games с 6 по 9 июля.