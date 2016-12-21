Владелец "Милуоки" доверил команду по League of Legends своему сыну

Владелец клуба НБА "Милуоки" Уэсли Эденс, который приобрел место состава Cloud9 по League of Legends в турнире LCS, доверил руководство новой командой своему 24-летнему сыну, сообщает eSports Observer. Напомним, недавно LCS заключила контракт с Главной бейсбольной лигой (MLB) стоимостью 300 миллионов долларов.

По информации источника, в настоящее время Эденс ведет переговоры с Cloud9 о покупке четырех ключевых игроков по LoL, которые должны стать частью нового коллектива. Их трансфер оценивается в 700 тысяч долларов.