16:38 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Владелец LoL организует студенческую лигу

Чемпионат по League of Legends. Фото Riot Games
Чемпионат по League of Legends. Фото Riot Games

Корпорация Tencent, владеющая разработчиком игры League of Legends – компанией Riot Games, анонсировала международный чемпионат для учащихся университетов и колледжей. LAN-финал первенства пройдет в Китае. Европу представят две команды, сообщает esportsobserver.com. Отборы пройдут 3 и 4 июня в Португалии, Франции, Германии, Испании, Италии, Ирландии, Англии и Голландии.

Участники от Северной Америки уже известны. Ими стали учащиеся университетов в Меривилле и Торонто. Команды из этих заведений оказались сильнейшими на прошедшей "Лиге университетов" в США. Две лучших пятерки по итогам международного первенства получат путевки в Тайбэй, где пройдет летняя Универсиада.

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