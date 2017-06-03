Владелец LoL организует студенческую лигу

Корпорация Tencent, владеющая разработчиком игры League of Legends – компанией Riot Games, анонсировала международный чемпионат для учащихся университетов и колледжей. LAN-финал первенства пройдет в Китае. Европу представят две команды, сообщает esportsobserver.com. Отборы пройдут 3 и 4 июня в Португалии, Франции, Германии, Испании, Италии, Ирландии, Англии и Голландии.

Участники от Северной Америки уже известны. Ими стали учащиеся университетов в Меривилле и Торонто. Команды из этих заведений оказались сильнейшими на прошедшей "Лиге университетов" в США. Две лучших пятерки по итогам международного первенства получат путевки в Тайбэй, где пройдет летняя Универсиада.