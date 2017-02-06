Virtus.Pro вышла на первое место Континентальной Лиги

Коллектив по League of Legends российской организации Virtus.Pro переиграл Team Just Alfa в четвертом туре группового этапа Континентальной Лиги. После этой победы "медведи" набрали 9 очков и разделили первое место с Vega Squadron, уступившей Natus Vincere в своей последней встрече. Действующий чемпион лиги – M19 – также потеряла очки в матче с Rox и опустилась на третье место турнирной таблицы.

Всего в Континентальной Лиге принимают участие восемь команд из СНГ-региона. Триумфатор первенства с призовым фондом 4,5 миллиона рублей получит возможность выступить на чемпионате мира по League of Legends.