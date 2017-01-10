Вернувшаяся в киберспорт M19 выступит на турнире в Катовице с призовым фондом 150 тысяч долларов

Стали известны участники IEM Katowice 2017, который пройдет в Польше с 22 по 26 февраля. В соревновании с призовым фондом 150 тысяч долларов сыграют SK Telecom T1 (Корея), М19 (Украина), EDward Gaming (Китай), Unicorns of Love (Европа), Cloud9 (США), Samsung Galaxy (Корея) и H2k-Gaming (Европа). Последнюю команду организаторы назовут позже. Восемь коллективов будут разделены на две группы. В плей-офф выйдет двое сильнейших из каждой четверки.

Напомним, что Albus Nox Luna теперь выступает под названием M19.