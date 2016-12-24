18:15 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Vega начала поиски тренера для состава по LoL

0
0
0

Киберспортивная организация Vega Squadron начала прием заявок от претендентов на роль тренера состава по League of Legends, сообщает официальный сайт команды. Белорус Алексей "Sharkz" Таранда, являющийся действующим наставником коллектива, сообщил о намерении покинуть свой пост 1 января 2017 года.

В текущем году Vega Squadron добралась до финала региональных соревнований по LoL в СНГ, где уступила соотечественникам из Albux Nox Luna. С обязанностями и требованиями к кандидату можно ознакомиться на сайте vega-squadron.com.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ