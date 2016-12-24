Vega начала поиски тренера для состава по LoL

Киберспортивная организация Vega Squadron начала прием заявок от претендентов на роль тренера состава по League of Legends, сообщает официальный сайт команды. Белорус Алексей "Sharkz" Таранда, являющийся действующим наставником коллектива, сообщил о намерении покинуть свой пост 1 января 2017 года.

В текущем году Vega Squadron добралась до финала региональных соревнований по LoL в СНГ, где уступила соотечественникам из Albux Nox Luna. С обязанностями и требованиями к кандидату можно ознакомиться на сайте vega-squadron.com.