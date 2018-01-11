В Бразилии киберспортсменов начнут проверять на допинг

В бразильской лиге по League of Legends введут систему допинг-контроля. Как сообщает Globo, организаторы уже предупредили киберспортсменов о предстоящих проверках и выслали список запрещенных препаратов. Официального подтверждения эта информация пока не получила, однако в Riot Games подчеркивают, что политика компании в отношении допинга действительно формируется.
Отметим, что недавно Valve отказалось от поддержки Galaxy Battles 2 и лишила турнира статуса "мэйджора", так как не хотела чрезмерного вмешательства в личную жизнь киберспортсменов. Согласно местным законам, игроки должны были пройти тест на наркотики в лаборатории, у которой отсутствует лицензия ВАДА.
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karlikf1
Опаньки! Уже компьютерных задротов будут "вести" на допинг!
15:33
makszhernov
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104
15:30