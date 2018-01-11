15:17 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

В Бразилии киберспортсменов начнут проверять на допинг

Globo. Фото CBLOL
Globo. Фото CBLOL
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В бразильской лиге по League of Legends введут систему допинг-контроля. Как сообщает Globo, организаторы уже предупредили киберспортсменов о предстоящих проверках и выслали список запрещенных препаратов. Официального подтверждения эта информация пока не получила, однако в Riot Games подчеркивают, что политика компании в отношении допинга действительно формируется.

Отметим, что недавно Valve отказалось от поддержки Galaxy Battles 2 и лишила турнира статуса "мэйджора", так как не хотела чрезмерного вмешательства в личную жизнь киберспортсменов. Согласно местным законам, игроки должны были пройти тест на наркотики в лаборатории, у которой отсутствует лицензия ВАДА.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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karlikf1

Опаньки! Уже компьютерных задротов будут "вести" на допинг!

15:33

makszhernov

это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104

15:30