Тренер ROX Tigers будет работать в LongZhu Gaming

Тренер корейского коллектива ROX Tigers Ким "SSONG" Сан Су перешел в LongZhu Gaming, сообщает slingshotesports.com. Ким занимал прошлую должность с 2015 года. Вместо со своими подопечными он стал чемпионом 2016 LoL keSPA cup и LCK Summer 2016. Лучшим результатом на чемпионатах мира является второе место в 2015 году. В текущем сезоне ROX Tigers остановилась на стадии полуфинала.

Напомним, что в начале месяца два игрока "тигров" проследовали в аналогичном направлении. Ким "PraY" Ен Ин и Кан "Gorilla" Бомхван перешли из ROX Tigers в LongZhu.