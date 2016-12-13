16:47 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Тренер ROX Tigers будет работать в LongZhu Gaming

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Тренер корейского коллектива ROX Tigers Ким "SSONG" Сан Су перешел в LongZhu Gaming, сообщает slingshotesports.com. Ким занимал прошлую должность с 2015 года. Вместо со своими подопечными он стал чемпионом 2016 LoL keSPA cup и LCK Summer 2016. Лучшим результатом на чемпионатах мира является второе место в 2015 году. В текущем сезоне ROX Tigers остановилась на стадии полуфинала.

Напомним, что в начале месяца два игрока "тигров" проследовали в аналогичном направлении. Ким "PraY" Ен Ин и Кан "Gorilla" Бомхван перешли из ROX Tigers в LongZhu.

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