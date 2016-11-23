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Trashy и YamatoCannon продлили контракты со Splyce

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Лесник команды Splyce Йонас "Trashy" Андерсен и тренер коллектива Якоб "YamatoCannon" Мебди подписали годичные контракты с коллективом. Контракты игроков и тренера команды истекли 20 ноября, в данный момент помимо Trashy никто не продлил свои соглашения с коллективом.

Стоит отметить, что Trashy выступал в составе Splyce с ноября 2015 года, а YamatoCannon стал тренером организации в январе 2016 года. За это время самым большим достижением коллектива можно назвать восьмое место в 2016 EU LCS Spring Split.

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