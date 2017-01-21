TORNADO RoX будет тренироваться на базе "Динамо" в Новогорске

Организация TORNADO RoX укомплектовала состав по League of Legends на предстоящий сезон. При этом изменений в основной пятерке нет. Главным тренером российской команды стал спортивный психолог Алексей "Baltozar" Лебедев, не имеющий опыта на аналогичной должности. Помогать ему будет Дмитрий "DimaJke" Гуща, которого ранее российское подразделение Riot Games отстранило от матчей LCL Spring 2017 за улучшение рейтинга чужих аккаунтов. В его зоне ответственности будет находится содержание игры, подготовка к соперникам и работа над ошибками. Также TORNADO RoX пополнил запасной игрок Олег "GetCrazy" Коханюк.

Коллектив заселился на учебно-тренировочную базу "Новогорск-Динамо" и будет использовать ее в качестве игрового дома.

Состав TORNADO ROX на весенний сплит 2017: Олег "Charger" Журавлев (Россия) – верхняя линия; Никита "Punisher" Лавринов (Россия) – лес; Антон "Ekka" Шестаков (Россия) – средняя линяя; Ритис "Ritix" Лекстутис (Литва) – стрелок; Оскар "Raxxo" Базыдло (Польша) – поддержка; Олег "GetCrazy" Коханюк (Россия) – поддержка (запас); Алексей "Baltozar" Лебедев (Россия) – тренер, Дмитрий "Dimajke" Гуща (Россия) – помощник тренера, Слава "FLINT" Москов – менеджер состава.