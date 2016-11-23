14:10 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Терри "BiG" Чонг покинул состав Echo Fox

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Саппорт команды Echo Fox Терри "BiG" Чонг ушел из команды. По словам киберспортсмена, он открыт для новых предложений и свершений. Пока неизвестно, кто заменит BiG'a в составе коллектива. Официальных комментариев руководства пока не поступало.

– Я теперь свободный агент, готов к новым вариантам продолжения карьеры, – написал на своей странице в твитере BiG. – Пишите мне в твиттере или на электронную почту.

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