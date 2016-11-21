14:11 21 ноября | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Team Just Alpha сыграет в плей-офф LCL Open Cup

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Team Just Alpha завоевала путевку в плей-офф LCL Open Cup. По итогам группового турнира коллектив занял первое место среди трех команд, оставив не у дел команды Бабушкины Огурчики и TORNADO RoX. Таким образом, на данный момент определились три команды из четырех, которые примут участие в финальной стадии соревнований – Team Just Alpha, Vega Squadron (обе – Россия) и Albus NoX Luna (Украина). Четвертую путевку между собой разыграют три коллектива из другой группы – Virtus.pro, Vaevictis eSports и Крутые Бобры (все – Россия). Плей-офф турнира состоится в Санкт-Петербурге 26 и 27 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 1,5 миллиона рублей.

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