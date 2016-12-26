18:22 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Team EnVyUs огласила окончательный состав по League of Legends

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Организация Team EnVyUs подписала двух новых игроков по дисциплине League of Legends – Аполло "Apollo" Прайсом и Нам "Lira" Тэ Йо, сообщает пресс-служба организации. Напомним, ранее было объявлено о продлении соглашений с топлейнером Шин "Seraph" Ву Йонг, мидлейнером Но "Ninja" Гио Ву (оба – Корея) и саппортом Николасом "Hakuho" Сержентом из США. Таким образом, стал известен окончательный состав коллектива на предстоящий сезон.

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