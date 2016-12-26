Team EnVyUs огласила окончательный состав по League of Legends

Организация Team EnVyUs подписала двух новых игроков по дисциплине League of Legends – Аполло "Apollo" Прайсом и Нам "Lira" Тэ Йо, сообщает пресс-служба организации. Напомним, ранее было объявлено о продлении соглашений с топлейнером Шин "Seraph" Ву Йонг, мидлейнером Но "Ninja" Гио Ву (оба – Корея) и саппортом Николасом "Hakuho" Сержентом из США. Таким образом, стал известен окончательный состав коллектива на предстоящий сезон.

We're up to the challenge. We're going to work hard. Cheer for us.



Announcing our roster for the #NALCS

Ninja, Seraph, Hakuho, Apollo, LirA pic.twitter.com/Tv7iPmTOiC – Team EnVyUs (@TeamEnVyUs) 25 декабря 2016 г.