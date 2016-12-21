Team Dignitas представила состав по LoL

Корейская Team Dignitas представила окончательный состав по League of Legends. Последним к ростеру присоединился корейский тренер Пак Чжэ Сеок. Напомним, в начале декабря коллектив покинули топлейнер Джеон "Ray" Джи Вон, лесник Ли "Shrimp" Бьенг Хун, а также тренеры Брэндон "Saintvicious" ДиМарко и Дэвид "Cop" Роберсон.

На сегодняшний день Team Dignitas выглядит следующим образом: Ким "Ssumday" Чан Хо, Ли "Chaser" Сонг Хьюн, Лэ Йонг "Keane" Жанг (все – Корея), Алекс "Xpecial" Чу (США), Бенджамин "LOD" ДеМанк (Канада).