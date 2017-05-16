Сумма пожертвований игроков в призовой фонд MSI составила 1,5 миллиона долларов

Призовой фонд турнира межсезонья по League of Legends – Mid-Season Invitational 2017 – вырос с 200 тысяч до 1,7 миллиона долларов. Ранее разработчик игры – Riot Games – сообщил, что направит четверть суммы от внутриигровой продажи косметического улучшения персонажа Karma в призовой фонд чемпионата. Данная сумма не является окончательной, так как фонд будет полностью сформирован только после окончания турнира.

Победитель Mid-Season Invitational 2017 определится 21 мая в Бразилии. В полуфинальных встречах встретятся корейская SK Telecom T1 и тайваньская Flash Wolves, а также европейская G2 и китайская World Elite. Единственный представитель СНГ-региона – российская Virtus.pro – не смогла пробиться в групповой этап турнира.