14:24 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

СНГ-регион может получить еще один слот на чемпионате мира

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Разработчик игры League of Legends – компания Riot Games – опубликовала подробности проведения двух главных турниров года: 2017 Mid-Season Invitational и 2017 World Championship, которые пройдут в Бразилии и Китае соответственно.

Список участников чемпионата в середине сезона расширен с 6 до 13. Регион, показавший лучший результат по итогам MSI, сможет представить еще одну команду на чемпионате мира. Такая возможность есть у СНГ-коллективов.

Также Riot планирует проводить дополнительную стадию Play-In перед турнирами для формирования посева на групповой стадии. Местом проведения главных турниров выбраны "Олимпийская арена" в Рио-де-Жанейро и "Пекинский национальный стадион".

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Материалы REN-TV

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