SK Telecom T1 подписала контракт с Peanut

SK Telecom T1 подписала контракт с лесником Юном "Peanut" Ван Хо, сообщает пресс-служба организации. Ранее Peanut выступал в составе ROX Tigers, однако его контракт с организацией закончился 30 ноября, и киберспортсмен отказался его продлевать. В составе SK Telecom T1 игрок выступал с декабря 2015 года.

Стоит отметить, что Peanut находится на профессиональной сцене с 2014 года, за это время киберспортсмен завоевал второе место на LCK Spring 2016 и обыграла KT Rolster в гранд-финале летнего сплита. На данный момент в состав SK Telecom T1 входят: Ли "Faker" Сан Хек, Бэ "Bang" Юн Сик, Ли "Wolf" Же Уан, Канг "Blank" Сун Гу, Юн "Peanut" Ван Хо.