SK T1 заработала 660 тысяч долларов благодаря победе на 2017 Mid-Season Invitational

Корейский коллектив SK Telecom T1 стал победителем турнира межсезонья по League of Legends – 2017 Mid-Season Invitational. В финале со счетом 3:1 была переиграна G2, представляющая Европейский Союз. Победитель и финалист заработали по 660 и 330 тысяч долларов соответственно. Решающие встречи прошли 20 и 21 мая в Рио-де-Жанейро. Стоит отметить, что это вторая победа корейской пятерки на турнире данной категории.

СНГ представляла сильнейшая команда регионального чемпионата – Континентальной Лиги. Ей оказался состав российской организации Virtus.pro. Последняя не смогла пробиться в основной этап соревнований, заняв третью строчку группы B на стадии play-in. VP заработала 20,6 тысячи долларов.