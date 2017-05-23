Шведская NiP купила слот в европейском дивизионе League of Legends

Шведская киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas купила слот в европейском дивизионе League of Legends – LCS, сообщает ESPN. Ранее квота принадлежала второму составу Fnatic. Последняя завоевала право выступать в высшем дивизионе после победы над GIANTS в финале летнего турнира продвижения.

Ранее разработчик игры – компания Riot – запретила организациям иметь несколько составов в одном дивизионе. Таким образом, Fnatic была вынуждена продать свой слот. Это правило также коснулось Misfits. Компания продала место Misfits Academy в LCS за 400 тысяч долларов.