Шведская NiP купила слот в европейском дивизионе League of Legends. КИБЕРСПОРТ - League of Legends. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:57 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Шведская NiP купила слот в европейском дивизионе League of Legends

Чемпионат по LoL. Фото Riot
Чемпионат по LoL. Фото Riot
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Шведская киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas купила слот в европейском дивизионе League of Legends – LCS, сообщает ESPN. Ранее квота принадлежала второму составу Fnatic. Последняя завоевала право выступать в высшем дивизионе после победы над GIANTS в финале летнего турнира продвижения.

Ранее разработчик игры – компания Riot – запретила организациям иметь несколько составов в одном дивизионе. Таким образом, Fnatic была вынуждена продать свой слот. Это правило также коснулось Misfits. Компания продала место Misfits Academy в LCS за 400 тысяч долларов.

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