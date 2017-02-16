"Шальке" удвоил инвестиции в состав по LoL после вылета из LCS

Немецкий футбольный клуб "Шальке" удвоил инвестиции в команду по League of Legends после вылета последней из высшего европейского дивизиона – LCS. Об этом в интервью порталу theScore eSports сообщил новый главный тренер коллектива Майкл "Veteran" Арчер, ранее исполнявший роль аналитика в H2K-Gaming. Вместе с этой командой "Archer" добрался до полуфинала последнего чемпионата мира по LoL.

– Не имеет значения – откуда стартовать, важно то – где ты финишируешь, – отметил Арчер в интервью. – И если речь идет о построении команды с нуля, то Challanger Series лучше всего для этого подходит. "Шальке" готова на любые траты, чтобы подписать хороших игроков и предложить им наилучшие условия.