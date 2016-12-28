"Шальке" подпишет новый состав по League of Legends

Футбольный "Шальке" активно развивает киберспортивное направление. По информации ESPN, немцы подпишут контракты с новыми игроками по дисциплине League of Legends. Сообщается, что речь идет о топлейнере Макс "Satorius" Гюнтер (Германия), леснике Жан-Викторе "Loulex" Бургевине (Франция), мидлейнере Марцине "SELFIE" Вольски (Польша), керри Элиасе "Upset" Липпе (Германия) и саппорте Оскаре "VandeR" Богдане (Польша). Официального подтверждения пока не последовало. Напомним, предыдущий состав "Шальке" в конце этого года.