17:08 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

"Шальке" подпишет новый состав по League of Legends

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Футбольный "Шальке" активно развивает киберспортивное направление. По информации ESPN, немцы подпишут контракты с новыми игроками по дисциплине League of Legends. Сообщается, что речь идет о топлейнере Макс "Satorius" Гюнтер (Германия), леснике Жан-Викторе "Loulex" Бургевине (Франция), мидлейнере Марцине "SELFIE" Вольски (Польша), керри Элиасе "Upset" Липпе (Германия) и саппорте Оскаре "VandeR" Богдане (Польша). Официального подтверждения пока не последовало. Напомним, предыдущий состав "Шальке" в конце этого года.

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