"Шальке" переиграл "ПСЖ" и вышел на первое место Лиги Претендентов

Команда по League of Legends немецкого футбольного клуба "Шальке" переиграла со счетом 2:0 пятерку французского "ПСЖ" во втором туре группового этапа Лиги Претендентов европейского региона - EU Challanger. После этой победы Schalke 04 набрал 6 очков в двух встречах и вышел на первое место турнирной таблицы. "ПСЖ" потерпел второе поражение подряд и расположился на последней строчке.

Всего во втором дивизионе европейского чемпионата по LoL принимают участие шесть команд, четыре из который выйдут в стадию плей-офф и поборются за место в LCS – первом дивизионе Европы. Чемпионат пройдет с 5 февраля по 5 марта.