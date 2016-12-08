Ryu и Arrow подписали контракты с Phoenix1

Рю "Ryu" Санг Ок и Но "Arrow" Донг Хен подписали контракты с командой Phoenix1, сообщает пресс-служба организации. Помимо двух новых игроков, Phoenix1 также подписала контракт с тренером – Кимом "Fly" Санг-Чу. Ryu прошлый сезон провел в составе StarTale, с которыми завоевал 3 - 4-е место на чемпионате мира 2016 года. Arrow последние два года провел в коллективе KT Rolster, с которыми достиг вторых мест на LCK Summer 2016 и Korea Regional Finals 2016. В чемпионате мира коллектив участия не принимал.