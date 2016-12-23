ROX Tigers собрала состав на новый сезон

Южнокорейский коллектив по League of Legends – ROX Tigers – анонсировал новый состав команды на своей странице в социальной сети. К "тиграм" присоединились шесть игроков, четыре из которых ранее выступали за Afreeca Freecs: Сон "Mickey" Йонг Мин, Юн "Seonghwan" Санг Юн, Гвон "Sangyoon" Сенг Юн и Хео "Lindarang" Ман Хун. ROX Tigers является бронзовым призером последнего чемпионата мира по LoL, а также победителем региональных соревнований LCK Spring 2016 и LCK Summer 2016. В ноябре текущего года все игроки прошлого состава покинули коллектив.