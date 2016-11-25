ROX Tigers разрешила своим игрокам вести переговоры о переходе в другие коллективы

Руководство команды ROX Tigers по дисциплине League of Legends разрешило трем своим игрокам – Кану "GorillA" Бом Хвану, Киму "PraY" Ен Ину и Ли "kurO" Сио Хаенгу вести переговоры о возможном трансфере в другой коллектив, сообщает The Score Esports. По информации источника, ранее в соглашениях игроков был прописан пункт, согласно которому они не имели права вести переговоров о возможной смене командной прописки. Стоит отметить, что согласно общей базе данных профессиональных игроков в LoL, контракты киберспортсменов истекают 25 ноября. Пока никаких официальных комментариев по этому поводу не последовало.