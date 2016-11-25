13:20 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

ROX Tigers разрешила своим игрокам вести переговоры о переходе в другие коллективы

0
0
0

Руководство команды ROX Tigers по дисциплине League of Legends разрешило трем своим игрокам – Кану "GorillA" Бом Хвану, Киму "PraY" Ен Ину и Ли "kurO" Сио Хаенгу вести переговоры о возможном трансфере в другой коллектив, сообщает The Score Esports. По информации источника, ранее в соглашениях игроков был прописан пункт, согласно которому они не имели права вести переговоров о возможной смене командной прописки. Стоит отметить, что согласно общей базе данных профессиональных игроков в LoL, контракты киберспортсменов истекают 25 ноября. Пока никаких официальных комментариев по этому поводу не последовало.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ