15:42 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

ROX Tigers лишилась четырех игроков

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Сразу четыре игрока покинули состав корейского коллектива по дисциплине League of Legends ROX Tigers, сообщили киберспортсмены в своих социальных сетях.

В списке ушедших оказались Сонг "Smeb" Кье Хо, Кан "GorillA" Бом Хван, Ли "kurO" Сио Хаенг и Ким "PraY" Ен Ин По. В составе коллектива остался только Юн "Peanut" Ван Хо, однако несколько дней назад он стал свободным агентом и заявлял ранее, что может покинуть состав коллектива.

Напомним, что несколько дней назад руководство коллектива разрешило своим игрокам вести переговоры об уходе из команды, убрав из контракта соответствующий пункт о запрете переговоров.

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