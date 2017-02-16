Российская M19 встретится с корейской Rox Tigers в первом туре IEM Katowice

Организаторы турнира Intel Extreme Masters World Championship объявили состав групп и расписание первого тура. Единственный представитель СНГ-региона – российская M19 – попала в квартет А вместе европейской H2K-Gaming, китайской Edward и корейской Rox Tigers. Матчем с последней M19 начнет свое выступление на чемпионате. В группе B поборются европейские G2 и Unicorns of Love, тайваньская Flas Wolves, а также корейская Kongdoo Monster

IEM World Championship пройдет в польском Катовице с 22 по 26 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 150 тысяч долларов.