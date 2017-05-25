Российская M19 подписала корейского легионера "Фенербахче"

Российская киберспортивная организация M19 сообщила о подписании двух новых игроков для состава по League of Legends. Коллектив пополнили хорватский легионер Лука "Lukezy" Трумбич и кореец Ли "Reach" Чу Вон. Стоит отметить, что ранее в региональном чемпионате по LoL в СНГ – Континентальной Лиге – не выступали представители Кореи.

Ранее "Lukezy" выступал за российскую Vaevictis, а "Reach" защищал цвета 1907 Fenerbahçe, представляющей футбольный клуб "Фенербахче". В M19 хорват займет среднюю линию, кореец – позицию лесника. Первым турниром для нового состава станет Rift Rivals. В чемпионате сойдутся по четыре сильнейших команды Турции и России.