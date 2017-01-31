18:22 31 января | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Российская Elements Pro Gaming подписала состав по League of Legends

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Российская Elements Pro Gaming, в декабре прошлого года подписавшая состав по CS:GO, сформировала команду по League of Legends, сообщает официальный сайт организации. Выбор пал на перспективный коллектив, который выиграл первую квалификацию на LoL Open Cup 2016. В своей группе киберспортсмены показали достойную игру против таких команд из Континентальной лиги, как ROX и Team Just Alpha.

Состав Elements Pro Gaming по League of Legends, который представит команду в Лиге претендентов, выглядит следующим образом: Антон "Khan Fomko" Фомкин (Россия) – капитан, Никита "Nike3" Косарев (Украина), Кирилл "Nissha" Скворцов, Станислав "Lodik" Корнелюк, Владлен "Saviour" Дворецкий (все – Россия), Mats "Amon Hen" Carrera (Швеция) – запас.

Дополнительная информация

http://elements-pro.com/news/item/402-elements-pro-gaming-podpisyvayut-sostav-po-league-of-legends

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