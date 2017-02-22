Российcкая M19 начала турнир в Катовице с поражения

Российский коллектив по League of Legends M19 уступил корейской Rox Tigers в первом туре группового этапа турнира Intel Extreme Masters Katowice, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов. Соперниками единственного представителя СНГ-региона в квартете А также станут европейская H2K-Gaming и Hong Kong eSports. Две сильнейшие пятерки из каждой группы пройдут в стадию плей-офф.

Всего турнире IEM в польском городе Катовице принимают участие восемь команд, две из которых получили прямое приглашение по результатам последних соревнований из этой серии. Остальными участниками стали команды, показавшие наилучший результат для коллективов своего региона на прошлом Intel Extreme Masters.