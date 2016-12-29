Россиянин "Vincent Vega" перешел в Albus NoX Luna

Новым керри Albus NoX Luna стал Егор "VincentVega" Медведев, сообщает cybersport.ru. Он заменит в команде Владислава "aMiracle" Щербина, который ранее ушел в Natus Vincere. Кроме того, по информации источника, на должность тренера ANOX назначили Бориса "Dayruin" Щербакова, работавшего в Na’Vi. Официального подтверждения этого пока не последовало.

На данный момент в Albus NoX Luna числятся Дмитрий "Smurf" Иванов (Россия), Михаил "Kira" Гармаш, Александр "PvPStejos" Глазков (оба – Украина) и Кирилл "Likkrit" Малофеев (Россия).