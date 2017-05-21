Роналдо посетит финал турнира по League of Legends в Рио-де-Жанейро

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо посетит церемонию закрытия турнира межсезонья по League of Legends – 2017 Mid-Season Invitational. Триумфатор первенства определится 21 мая в Рио-де-Жанейро. В заключительном поединке встретятся корейская SK T1 Telecom и европейская G2. Победитель и финалист заработают по 560 и 280 тысяч долларов соответственно.

Напомним, что Роналдо ранее проявлял интерес к киберспорту. В начале года он стал инвестором бразильской организации CNB e-Sports Club.