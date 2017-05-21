 Роналдо посетит финал турнира по League of Legends в Рио-де-Жанейро. КИБЕРСПОРТ - League of Legends. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
10:30 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Роналдо посетит финал турнира по League of Legends в Рио-де-Жанейро

Роналдо. Фото CNB
Роналдо. Фото CNB
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Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо посетит церемонию закрытия турнира межсезонья по League of Legends – 2017 Mid-Season Invitational. Триумфатор первенства определится 21 мая в Рио-де-Жанейро. В заключительном поединке встретятся корейская SK T1 Telecom и европейская G2. Победитель и финалист заработают по 560 и 280 тысяч долларов соответственно.

Напомним, что Роналдо ранее проявлял интерес к киберспорту. В начале года он стал инвестором бразильской организации CNB e-Sports Club.

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