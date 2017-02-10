Riot отстранила 9 игроков Океании за платное продвижение аккаунтов

Австралийское подразделение разработчика игры League of Legends – компании Riot Games – дисквалифицировало 16 игроков в регионе Океания. Семь киберспортсменов получили наказание сроком от нескольких недель до года за предоставление доступа к своей учетной записи третьим лицам и грубое поведение в публичных матчах. Эти действия противоречат публичному пользовательскому соглашению компании.

Самое серьезное наказание понесут девять игроков, которые оказывали платные услуги по увеличению рейтинга чужих аккаунтов. Они не смогут принять участие в турнирах от Riot до конца сезона.