04:12 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Riot отстранила 9 игроков Океании за платное продвижение аккаунтов

0
0
0

Австралийское подразделение разработчика игры League of Legends – компании Riot Games – дисквалифицировало 16 игроков в регионе Океания. Семь киберспортсменов получили наказание сроком от нескольких недель до года за предоставление доступа к своей учетной записи третьим лицам и грубое поведение в публичных матчах. Эти действия противоречат публичному пользовательскому соглашению компании.

Самое серьезное наказание понесут девять игроков, которые оказывали платные услуги по увеличению рейтинга чужих аккаунтов. Они не смогут принять участие в турнирах от Riot до конца сезона.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ