Riot обяжет команды оплачивать киберспортсменам часы переработки

Разработчик игры League of Legends – компания Riot Games – обяжет киберспортивные организации заключать трудовые договора с игроками. Это станет обязательным требованием для всех команд лиги CBLoL – региональных соревнований в Бразилии, сообщает esportobsever.com. Согласно трудовому договору от Riot: игрокам будут оплачены часы переработки и обеспечено выходное пособие. В соглашении установлена 44-часовая рабочая неделя.

Организации должны будут также гарантировать киберспортсменам социальное страхование и отчисления в пенсионный фонд. Эти положения касаются и тренерского штаба команд.