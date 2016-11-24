13:52 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Riot может продать права на трансляции MLBAM

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Riot Games может продать права на телетрансляции League of Legends Major League Baseball Advaced Media (MLBAM), сообщает Los Angeles Times. По информации источника, сумма сделки составляет 200 миллионов долларов, которые будут выплачены продавцу за два года.

Помимо организации трансляций, MLBAM готова взять на себя создание специального мобильного приложения для просмотра матчей различных турниров, который будет доступен по платной подписке. Официальных комментариев со стороны, как покупателя, так и продавца пока не последовало.

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