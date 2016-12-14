Riot Games отстранила двух комментаторов за расистскую шутку

Скандал на расистской почве случился на турнире по LoL ALL-STARS в Барселоне. Организаторы из Riot Games отстранили от работы двух испаноговорящих комментаторов Диего "Vendetta" Рамиреса и Бастиана Гузмана. Причиной послужили их насмешки над китайским киберспортсменом Bengi. Рамирес стал изображать то, как якобы мыслит игрок, произнося в эфире бессмысленный набор звуков, похожий на китайский язык. Партнер Рамиреса по трансляции к нему присоединился. Riot Games принесла официальные извинения, а момент с "шуткой" комментаторов был удален из записи матча.