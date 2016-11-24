14:49 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Reignover покинул состав Immortals

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Ким "Reignover" Юй Джин ушел из команды Immortals по дисциплине League of Legends, сообщает официальный сайт организации. По неподтвержденной информации портала ESPN, Reignover продолжит карьеру в составе Team Liquid. Стоит отметить, что ранее из состава "бессмертных" ушел саппорт - Эдриан "Adrian" Ма.

Reignover выступал за Immortals с декабря 2015 года, за это время коллектив завоевал две бронзовых награды на 2016 NA LCS Spring и 2016 NA LCS Summer. В чемпионате мира команда участия не принимала, уступив в финале закрытых квалификаций.

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