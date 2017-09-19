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20:06 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Разработчик LoL направит на благотворительность четверть от продаж скина к чемпионату мира


Разработчик игры League of Legends – компания Riot Games – показала косметическое улучшение (скин) персонажа "Эш" к предстоящему чемпионату мира. Как и в прошлом году, четверть суммы от продаж скина будет направлена в призовой фонд турнира. Еще четверть перечислят благотворительным организациям. Стоит отметить, что Riot предложила болельщикам определить фонд, в который будут перечислены средства.

2017 World Championship пройдет с 23 сентября по 11 октября в различных городах Китая. СНГ-регион представит победитель Континентальной лигиGambit. Изначально разработчик внес в призовой фонд турнира 2,25 миллиона долларов.

 

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Материалы других СМИ
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