Разработчик LoL направит на благотворительность четверть от продаж скина к чемпионату мира

Разработчик игры League of Legends – компания Riot Games – показала косметическое улучшение (скин) персонажа "Эш" к предстоящему чемпионату мира. Как и в прошлом году, четверть суммы от продаж скина будет направлена в призовой фонд турнира. Еще четверть перечислят благотворительным организациям. Стоит отметить, что Riot предложила болельщикам определить фонд, в который будут перечислены средства.

2017 World Championship пройдет с 23 сентября по 11 октября в различных городах Китая. СНГ-регион представит победитель Континентальной лиги – Gambit. Изначально разработчик внес в призовой фонд турнира 2,25 миллиона долларов.