"ПСЖ" подписал тренера по League of Legends

"ПСЖ" заключил контракт с Эдриэном "Hadrien" Форестье, который будет выполнять роль тренера команды по League of Legends, сообщает пресс-служба клуба. Примечательно, что у 25-летнего француза нет опыта на подобной должности. Напомним, парижане сформировали состав по LoL в середине декабря прошлого года. В него вошли француз Этени "Steve" Митчелс, голландец Томас "Kirei" Йун, корейцы Джин "Blanc" Сунг Мин и На "Pilot" Ву Хьен, а также Хамсон "sprattel" Абрахансон из Швеции. 5 февраля "ПСЖ" проведет первый матч на 2017 EU Challenger Series Spring, соперником будет Fnatic Academy.