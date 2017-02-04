19:03 4 февраля | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

"ПСЖ" подписал тренера по League of Legends

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"ПСЖ" заключил контракт с Эдриэном "Hadrien" Форестье, который будет выполнять роль тренера команды по League of Legends, сообщает пресс-служба клуба. Примечательно, что у 25-летнего француза нет опыта на подобной должности. Напомним, парижане сформировали состав по LoL в середине декабря прошлого года. В него вошли француз Этени "Steve" Митчелс, голландец Томас "Kirei" Йун, корейцы Джин "Blanc" Сунг Мин и На "Pilot" Ву Хьен, а также Хамсон "sprattel" Абрахансон из Швеции. 5 февраля "ПСЖ" проведет первый матч на 2017 EU Challenger Series Spring, соперником будет Fnatic Academy.

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Материалы REN-TV

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