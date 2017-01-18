Призовые Континентальной Лиги по LoL в СНГ составят 4,5 миллиона рублей

Представители российского отделения компании Riot Games – разработчика игры League of Legends – сообщили на официальном сайте организации подробности проведения и финансирования двух ближайших сезонов Континентальной Лиги в СНГ-регионе. Riot планирует компенсировать владельцам команд часть затрат на содержание коллективов, а также увеличить выплаты игрокам за матчи группового этапа, которые ранее составляли 12 тысяч рублей за одну карту. Общий призовой фонд Континентальной Лиги по-прежнему составит 4,5 миллиона рублей.

Всего в групповой стадии соревнований примут участие восемь команд, четыре из которых пройдут в плей-офф. Все встречи первого этапа пройдут в московской студии, но не будут доступны зрителям для посещения.