Призовой фонд MSI планируют увеличить до миллиона долларов

Разработчик игры League of Legends – Riot Games – рассказала о распределении призового фонда предстоящего турнира межсезонья 2017 Mid-Season Invitational. Компания предоставит 250 тысяч долларов из собственных средств. Призовой фонд также пополнит процент от внутриигровых продаж нового косметического улучшения персонажа Karma. Riot спрогнозировала увеличение фонда до миллиона долларов.

Победителю чемпионата достанется 40 процентов от общего выигрыша. Серебряный и бронзовый призеры заработают по 20 и 10 процентов итогового призового фонда. СНГ-регион на чемпионате представит победитель зимнего сезона Континентальной Лиги – российская Virtus.pro. Заключительный этап турнира пройдет с 28 апреля по 21 мая в Сан-Паулу, Бразилия.