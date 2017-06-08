Призовой фонд летнего сезона Континентальной лиги составит 4,75 миллиона рублей

Российское отделение разработчика игры League of Legends – компании Riot Games – сообщило подробности предстоящего летнего сезона регионально чемпионата в СНГ – Континентальной лиги. Призовой фонд турнира составит 4,75 миллиона рублей. Победитель и финалист заработают по 1,5 и миллиону рублей соответственно. Полуфиналистам достанется по 750 тысяч.

Групповой этап продлиться пять недель. Каждый игровой день будет состоять из шести игр. Все матчи примет московская студия Riot Games. В списке участников Vaevictis eSports, M19, Vega Squadron, Team Just Alpha, Gambit, Natus Vincere, ROX и Virtus.pro. Последняя является чемпионом зимнего сезона Континентальной лиги.