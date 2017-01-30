Партнер немецких футбольных клубов начал сотрудничество с Unicorns of Love

Развлекательно-маркетинговое агентство Lagardere Sports подписало партнерское соглашение с европейским коллективом по League of Legends – Unicorns of Love. Компания Lagardere известна по сотрудничеству с 15 немецкими футбольными клубами, в том числе с дортмундской "Боруссией" и "Гамбургом". Агентство оказывает весь спектр маркетинговых услуг, включая рекламу на стадионах, проведение мероприятий, создание командной атрибутики и продажей медиаправ, сообщает esports.yahoo.com.

На данный момент Unicorns of Love занимает первую строчку квартета B региональных соревнований по LoL в Европе - LCS.