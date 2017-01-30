19:25 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Партнер немецких футбольных клубов начал сотрудничество с Unicorns of Love

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Развлекательно-маркетинговое агентство Lagardere Sports подписало партнерское соглашение с европейским коллективом по League of Legends – Unicorns of Love. Компания Lagardere известна по сотрудничеству с 15 немецкими футбольными клубами, в том числе с дортмундской "Боруссией" и "Гамбургом". Агентство оказывает весь спектр маркетинговых услуг, включая рекламу на стадионах, проведение мероприятий, создание командной атрибутики и продажей медиаправ, сообщает esports.yahoo.com.

На данный момент Unicorns of Love занимает первую строчку квартета B региональных соревнований по LoL в Европе - LCS.

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