Определились все участники EU Challenger Series 2017 по LoL, где выступят "ПСЖ" и "Шальке"

Стали известны все участники EU Challenger Series 2017. Последние путевки на турнир завоевали Fnatic Academy и польская Team Kinguin. Кроме них в соревновании, которое стартует 1 марта и продлится до конца мая, примут участие составы по League of Legends футбольных "ПСЖ" и "Шальке", а также Millenium и Misfits Academy.

На первом этапе команды сыграют по круговой системе каждый с каждым. Матчи будут проходить до двух побед. Четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф.

Призовые на EU Challenger Series 2017 распределятся следующим образом: 1-е место – 9 тысяч евро; 2-е место – 6,5 тысячи евро; 3-е и 4-е места – по 3,5 тысячи евро.