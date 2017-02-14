20:37 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Неймар может купить команду по League of Legends вслед за Роналдо

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Нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Неймар может приобрести команду по League of Legends, сообщает бразильское подразделение ESPN. Это не первый случай инвестиций в киберспорт со стороны бразильских футболистов. Ранее чемпион мира по футболу Роналдо вошел в список акционеров организации CNB e-Sports Club.

Неймар уже проявлял интерес к компьютерному спорту. Футболист встречался с бразильским коллектив по Counter-Strike – SK, также поздравил на своей сртранице в социальной сети испанского игрока по LoL Энрике "xPeke" Седеньо Мартинеза с подписание контракта с Gillette.

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