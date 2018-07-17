На лиге по LoL в СНГ разыграют 5 миллионов рублей

Российской отделение разработчика игры League of Legends – компании Riot Games – рассказало о предстоящем сезоне Континентальной лиги. Призовой фонд летнего сплита составит пять миллионов рублей. Участие в нем примут восемь команд. Турнир стартует 21 июля. Победитель заработает два миллиона, серебряный призер – 1,5 миллиона рублей.

Чемпион Континентальной лиги получит возможность представить СНГ-регион на предстоящем Чемпионате мира в Корее. Две худших команды поборются с двумя сильнейшими коллективами Лиги продвижения за прописку в высшем дивизионе.

Участники летнего сплита: Gambit Esports, Vega Squadron, Team Just, M19, Rox, Elements Pro Gaming, Dragon Army и Vaevictis Esports.